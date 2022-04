Prevenzione all’uso di droga per incentivare la salute

Volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga si stanno dando da fare in tutta la Sardegna per far conoscere gli effetti devastanti dovuti al consumo di stupefacenti.

In previsione della giornata internazionale della salute, che si celebra proprio questa settimana, il 7 aprile per la precisione, hanno organizzato divulgazione di materiale informativo a Cagliari, Serrenti e Nuoro. Sono state oltre 500 le persone informate nella sola giornata di martedì 5 aprile e si procederà nel pomeriggio di oggi a Olbia.

Per quanto sia chiaro a tutti che la droga non è altro che un mezzo rapido verso la morte, ancora troppe persone sono attratte da quel breve periodo di sballo grazie al quale riescono a mettere da parte quei problemi che con le loro forze non riescono a padroneggiare. Lo sballo apparentemente li porta in un’altra dimensione che esiste solo nelle loro teste, ma a questo punto il corpo chiama e vuole la sostanza mentre la testa, come intrappolata in una cassa di amplificazione, sente più forte il problema che chiaramente la chimica non poteva risolvere. E così si entra nel circolo vizioso, e così si crea la dipendenza, ma troppo spesso non si considera il potere della prevenzione.

“Le droghe privano la vita delle gioie e delle sensazioni che sono comunque l’unica ragione di vivere” disse L. ROn Hubbard. Per quanto ci siano tanti casi di persone che riescono a spezzare “l’incantesimo” della dipendenza, resta ovvia che se si conoscessero gli effetti della droga non verrebbe nemmeno in mente di sperimentarli. Ciò che di conseguenza è naturale è che se vogliamo garantire gioie nel futuro dei dirigenti di domani, dobbiamo fare in modo che godano di buona salute, che vivano liberi dalla droga.