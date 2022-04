Presentazione del volume «Dalla colonizzazione alle nuove migrazioni

Il contributo della storia all’analisi del mondo contemporaneo», venerdì 8 aprile 2022, ore 18.00

Venerdì 8 aprile 2022, a partire dalle ore 18.00, Simone Misiani (Direttore CRIGECIF) e Gaetano Sabatini (Direttore ISEM-CNR) presenteranno il loro volume intitolato «Dalla colonizzazione alle nuove migrazioni. Il contributo della storia all’analisi del mondo contemporaneo» (Guida Editori, 2020).

Nei saggi raccolti nella miscellanea, l’indagine scientifica sulle premesse e le implicazioni politiche e socio-economiche dei processi di colonizzazione agraria, delle fondazioni di nuove città e della riqualificazione di quelle già in essere – dalla grandi migrazioni transoceaniche, alla pianificazione del secondo Dopoguerra per lo sviluppo del Sud d’Italia, fino alle prospettive di nuovi insediamenti sul territorio attualmente aperte dai flussi migratori in entrata – incontra l’urgenza di ripensare il concetto di cittadinanza e l’organizzazione del territorio, superando tanto la dicotomia tra soggetti migranti e soggetti autoctoni, quanto quella tra spazio rurale e spazio urbano.

Il risultato è una risposta culturale inclusiva sui temi più sentiti e dibattuti dell’attualità, tale da rivendicare al mondo della ricerca quel ruolo di tramite autorevole tra attori sociali ed attori istituzionali che costituisce la base del programma culturale e scientifico del Centro di Ricerca Interuniversitario Geopolitico sulle Città di Fondazione (CRIGECIF), istituito nel 2018. L’edificazione materiale e politica di centri urbani sostenibili – ispirati a modelli di città ideali – appare funzionale a risolvere le problematiche connesse al degrado e all’abbandono nelle periferie delle metropoli, senza soluzione di continuità tra Nord-Ovest e Oriente del mondo.

