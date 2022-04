Premio Strega 2022: tutte le donne della dozzina

Quella del Premio Strega 2022 sarà un’edizione nel segno del femminile.

Come dichiara Melania Mazzucco, presidente del comitato direttivo del premio, al centro delle dodici storie selezionate vi sono «Donne non convenzionali, estranee agli stereotipi di genere. Bambine e ragazze anomale e diverse, amiche coraggiose, mogli divorziate, madri single, madri scriteriate, ossessivamente dedite ai figli o alla propria felicità, donne non madri per desiderio di indipendenza, che fanno i conti con la loro vocazione alla libertà e alla scrittura, e con l’esercizio di professioni altamente specializzate cui fino a pochi anni fa era loro vietato l’accesso. Voci graffianti e ironiche, saggiamente malinconiche o debordanti intelligenze, che testimoniano una svolta – ci auguriamo irreversibile – nella nostra società e nella nostra letteratura».

E poi saremo salvi (Mondadori) dell’esordiente Alessandra Carati è un romanzo di formazione, sulla crescita in balia del doloroso distacco dalle proprie origini. Sul tema delle radici plana anche Jana Karšaiová con Divorzio di velluto (Feltrinelli), altro esordio: “una storia di assenze che pesano, di tradimenti, di desideri temuti e mai pronunciati, di strappi che chiedono nuove risorse per essere ricomposti, di sradicamento e di rinascita“. Assenze-presenze anche nel secondo libro di Veronica Galletta, Nina sull’argine (minimum fax), che narra una storia di fantasmi e di lavoro femminile.

Per Einaudi è stato nominato il caustico Niente di vero di Veronica Raimo. La sua scrittura feroce, il suo tono dissacrante e nervoso sono stati accostati dalla critica alla serie tv Fleabag. Sul filo della nevrosi e dell’ironia si muove anche Daniela Ranieri, nel suo Stradario aggiornato di tutti i miei baci (Ponte alle Grazie): “un labirinto di carne e parole”, lo definisce Loredana Lipperini, che lo ha presentato al Premio.

Infine, a delineare un personaggio femminile in linea con le parole di Mazzucco, ci sono Mario Desiati con la Claudia, spavalda e folgorante, del suo Spatriati (Einaudi) e la Giulia di Claudio Piersanti in Quel maledetto Vronskij (Rizzoli), in una storia che è anche un omaggio all’Anna Karenina di Tolstoj.

di Claudia Palmas