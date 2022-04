Esce venerdì 15 aprile 2022 su tutte le piattaforme digitali POZIONI, il nuovo singolo di VANISS (4Tuna Records, distr. Believe). Al secolo Vanessa Gigliarelli, classe ’86, con questo brano l’appassionata, entusiasta e talentuosa voce R&B romana prosegue la sua produzione musicale del 2022 dopo il singolo L’arte di vendere, pubblicato lo scorso 18 marzo. POZIONI si muove su un tappeto squisitamente R&B cucito ad hoc da Hybrido che si amalgama perfettamente al timbro di Vaniss, dando risalto al colore della sua voce. Quest’ultima ritrova ancora una volta la sua forza originaria, liberandosi in tutta la sua espressività fra le melodie di un brano energico e ricco di significati. Al centro del singolo, una metafora potentissima: “La canzone è stata scritta per raccontare in un modo meno pesante il rapporto che i giovani hanno con le droghe e con la propria famiglia”, spiega VANISS. “La ‘pozione’ è la ‘droga’, che in questo caso fa sentire un supereroe urbano il protagonista del brano, che si trova a scappare da se stesso perché intrappolato in un labirinto ormai senza uscita”. advertisement Da sempre attiva nel panorama Urban nazionale, VANISS ha alle spalle numerosi lavori solisti, l’ultimo dei quali è l’album 65BPM, pubblicato nel 2020, oltre a diverse collaborazioni realizzate negli anni con moltissimi artisti di punta della scena rap nazionale e non (Claver Gold, Leslie, Kento, DJ Fastcut, Moder e ultima la rapper di Atlanta Londynn B). Con la sua recente attività musicale, l’artista sta a poco a poco dando nuova linfa vitale alla propria creatività, distaccandosi man mano dalle logiche stilistiche del mondo del rap per dare ampio respiro al suo innegabile talento.