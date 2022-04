Polizia compie 170°, Mura (Pd): siamo grati ai lavoratori della sicurezza

La presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (Pd), esprime gratitudine ai lavoratori della sicurezza in occasione della festa della Polizia di Stato, che celebra il 170° anniversario.

La sua istituzione è infatti datata 1852, quando nacque il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza a cui se ne fa risalire la fondazione.

“Siamo grati alle donne e agli uomini della Polizia di Stato– ha esordito Mura- un grande presidio democratico a tutela della sicurezza dei cittadini, una essenziale comunità di lavoratori che ogni giorno e ogni notte è al servizio della civile e pacifica convivenza su tutto il territorio nazionale”.

“Al lavoro del personale della Polizia vadano non solo giusti riconoscimenti morali – ha concluso Mura – per le straordinarie doti professionali e di senso del dovere, ma anche le dovute attenzioni per il peculiare servizio, che comporta rischi e sacrifici. Rinnoviamo l’impegno a restare accanto a chi è sempre accanto a noi”.