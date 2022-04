Percorso salute: check-up gratuito a S. Giovanni Suergiu e Pula con Blue Sardinia ASD

Sabato 30 aprile presso le sedi dei circoli Acli, a San Giovanni Suergiu nel Vico Cavour 2 e a Pula in Via Amsicora 30, si terranno due nuovi appuntamenti del Percorso salute organizzati dall’associazione sportiva dilettantistica Blue Sardinia in collaborazione con le Acli di San Giovanni e di Pula.

Una mattinata informativa e di screening che inizierà alle 9.15 e si concluderà alle 13:00, durante la quale le dott.sse Piras, Casula e De Simone saranno a disposizione per una consulenza gratuita sullo stato di salute dei partecipanti.

La campagna di sensibilizzazione ad uno stile di vita sano rientra tra le attività del progetto EAT Sardegna finanziato dalla Regione Sardegna che collega lo sport, gli stili di vita attivi e l’alimentazione corretta alla salute e al benessere.

Le attività si svolgeranno su appuntamento. Per info:

– San Giovanni Suergiu 0781689822; segretariatosocialeasd@outlook.it

– Pula 07043039; acliprovincialicagliari@gmail.com