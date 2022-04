Passione giardinaggio, 2021 da record: anche in Sardegna domina il pollice verde

In Italia si trovano tantissimi appassionati di giardinaggio, con la Sardegna grande protagonista del comparto.

C’è da dire che il pollice verde è sempre più diffuso, a livello nazionale così come a livello regionale, con la Sardegna come sempre protagonista. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che il lockdown ha spinto gli italiani a rivalutare le proprie priorità, con una costante ricerca del verde e degli spazi esterni in casa. Non a caso, anche il mercato immobiliare ha messo a registro un boom clamoroso, in merito alla compravendita di abitazioni con giardino e terrazze.

Noi oggi ci concentreremo sui dati inerenti al settore del giardinaggio, con un 2021 che ha frantumato qualsiasi record, compreso quello storico del 2019.

Giardinaggio, è boom: dati e prodotti più ricercati

Quella per il giardino è una passione che non conosce confini. Il giardinaggio piace agli italiani perché permette di stare vicino alla natura, e perché rappresenta anche un’opportunità di socializzazione e aggregazione. I dati del settore confermano questa tendenza: secondo gli ultimi report, il valore del comparto a livello nazionale si attesta intorno ai 3 miliardi di euro, superando come detto il record del 2019, corrispondente a circa 2,8 miliardi di euro.

Fra i settori che più di tutti stregano gli italiani, compresi gli appassionati della Sardegna, troviamo un must come il florivivaismo. Proprio il florivivaismo, dopo la crisi causata dal Covid, oggi ha un valore sopra i 900 milioni di euro. Se si parla delle esportazioni, allora l’indotto arriva a oltre 300 milioni di euro, con un incremento pari addirittura al 30%. Un altro settore molto gettonato, che è andato incontro ad un evidente successo in termini di dati e di diffusione, è l’home & garden, con una crescita del +1,6% e con un valore totale di oltre 20 miliardi di dollari a livello globale.

Si prosegue con i dati, sottolineando anche la grande attenzione nei confronti del mercato degli utensili e degli arredi. In tal caso il 2021, stando ad un recente report di Ansa, ha portato ad un incremento delle vendite superiore al 220%. Fra i prodotti in assoluto più ricercati ecco il tagliaerba elettrico a batteria, con le recensioni dei migliori modelli disponibili sui blog di giardinaggio. Anche le motoseghe piacciono molto, soprattutto quelle progettate per la potatura, con alimentazione elettrica oppure a scoppio. Infine, menzione d’onore per le classiche forbici da potatura e i segacci a mano.

Nuove tendenze immobiliari: si cercano spazi esterni

Come anticipato poco sopra, il giardinaggio non è l’unico settore che ha registrato dati fenomenali negli ultimi due anni. Anche il comparto dell’immobiliare ha infatti messo a segno dei numeri particolarmente interessanti, con una serie di tendenze che continuano tutt’oggi a spopolare. Nello specifico, dopo il primo lockdown di marzo 2020, le persone hanno avvertito il bisogno di vivere in una casa non solo più spaziosa, ma dotata anche di spazi esterni come i giardini e i terrazzi.

Passione giardinaggio

La reclusione forzata vissuta fra le quattro mura domestiche ha fatto emergere l’esigenza di vivere in contatto con la natura e l’aria aperta. Anche per questo motivo il settore del gardening ha riportato dati così entusiasmanti. Ma cosa fanno gli italiani e i cittadini sardi in giardino? Nel 60% dei casi si coltivano frutta, verdura e spezie, mentre nel 43% dei casi il gardening è una passione utile per sfogare lo stress e per rilassarsi. Infine, il 25% degli italiani ha iniziato a dedicarsi al giardinaggio proprio in concomitanza con l’inizio della pandemia.

Non solo giardino: ecco il trend degli orti urbani

Non tutti hanno la fortuna di possedere un bel giardino ampio, ma anche i piccoli spazi possono riservare delle graditissime sorprese. Merito del trend degli orti urbani, che vengono coltivati sempre più spesso nelle terrazze e nei balconi. Anche questa è una prova del grande amore che in Italia e in Sardegna si riversa sul giardinaggio e sulla cura delle piante in generale. E con risultati più che apprezzabili, visto che le coltivazioni fai da te permettono di risparmiare soldi e di mangiare sano.

In conclusione, i dati sul settore del giardinaggio in Italia confermano un trend di crescita che si è diffuso da tempo, e che non sembra subire alcun rallentamento. I numeri parlano da soli, con un valore del settore che ha ormai superato i 3 miliardi di euro a livello nazionale. E il 2022, stando alle previsioni degli esperti, è pronto per regalare ulteriori sorprese.