Pallavolo: Web Project Sottorete va in finale, battuta la G.s. Aquila Ca

Una partita più difficile del previsto quella giocata dalla Webproject Sottorete domenica scorsa contro l’Aquila G.S. Cagliari ad Alghero, valevole per il ritorno delle semifinali dei playoff del campionato regionale di serie D maschile di pallavolo.

Gara che si conclude tre a due per gli algheresi.

Il primo set, vinto dalla squadra di casa, è giocato punto a punto e si conclude 25 a 23. Gli algheresi vincono più agevolmente il secondo set, chiuso 25 a 20. Il terzo set giocato punto a punto si conclude, per evidenti errori della compagine catalana, per 27 a 25 per la squadra di Cagliari.

L’Aquila G.S. Ca riesce a vincere anche il quarto set, giocato punto a punto fino alla fine, per 23 a 25. La gara si conclude al quinto set dove ritrovata la testa, la forza, la determinazione e tanto cuore la Web Project Sottorete chiude la gara vincendo, non senza problemi, l’ultimo set 15 a 12.

Gli algheresi si qualificano per le finali di promozione in serie C dove affronteranno la Polisportiva Sirio di Orosei, già affrontata durante il campionato, lo score è alla pari, una vittoria a testa.

L’andata della finale di promozione si giocherà sabato 23 aprile alle 18 ad Alghero presso la palestra delle scuole media Maria Carta di via Malta.

Così il presidente della Web Project Sottorete Stefano Ogno al termine della gara: “I ragazzi sono stati in gamba ma ci hanno fatto soffrire fino alla fine, con errori nostri ed arbitrali. Giocare in finale contro la Sirio Orosei dobbiamo vederla come una rivincita, quando perdemmo con loro non eravamo nella nostra migliore forma. Ce la possiamo fare, la Sirio Orosei è forte ma potremmo farcela. Ragazzi ce la possiamo fare.”

Così l’alzatore Enrico Granese: “Bene i primi due set, poi ci siamo persi. Troppi errori. Sono comunque felicissimo per la vittoria di oggi ma ora dobbiamo pensare alla partita contro la Sirio Orosei in finale cercheremo di prenderci la rivincita dopo una netta sconfitta casalinga in campionato.”

Così il coach Pau dell’Aquila G.s. Ca: “Una gara combattuta come l’andata, ci sono stati diversi errori arbitrali da ambo le parti. Noi abbiamo lottato, ma la Web Project Sottorete è forte ed esperta. Andiamo a casa tristi per la mancata qualificazione ma soddisfatti per la reazione della squadra che è passata dal due a zero al pareggio. Dobbiamo ripartire da questo per migliorare per l’anno prossimo.”