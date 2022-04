Padel, il nuovo trend sportivo invade i campi da gioco

Si tratta di una disciplina di antiche radici: il padel nacque infatti ufficialmente nel 1991 in Italia. In Messico, quando un cittadino ebbe l’idea di sfruttare lo spazio che aveva a disposizione nella sua abitazione per costruire un campo da tennis, il limitato spazio che aveva a disposizione lo portò ad utilizzare un campo dalle dimensioni ridotte rispetto a quelli del tennis regolamentare.

Le ridotte dimensioni apportarono il vantaggio di poter mantenere la palla in costante movimento. Infatti, l’insieme delle regole di questa disciplina – oltre al ridotto campo d’azione – consentono una elevata rapidità delle azioni di gioco. Possiamo tranquillamente affermare che il padel, fino ai primi anni ’80 era considerato un gioco esclusivo, fin quando si diffuse in numerosi paesi come Brasile, Argentina e Spagna.

Al giorno d’oggi le città si riempiono sempre più dei campi da gioco dedicati a questa disciplina dalla crescente popolarità. Il riconoscimento da parte del Coni avviene nel 2008, e – nonostante non esista Federazione autonoma dedicata esclusivamente a questo sport – , entra comunque a far parte a tutti gli effetti della Federtennis.

Oltre ad avere una particolare similitudine con il tennis, questo sport può essere ricollegato anche a discipline come lo squash ed il beach tennis.

Per giocare a padel sono necessarie apposite racchette diverse da quelle utilizzate nel tennis tradizionale, e più somiglianti ad una racchetta da spiaggia. In genere sono costruite in plastica. Lo sport viene praticato sia all’aperto che al chiuso, a patto che il campo sia delimitato da delle barriere contenitive. La poliedricità dei luoghi in cui può svolgersi il padel facilita la ricerca di spazi adeguati. A separare le due metà campo, la classica rete che deve possedere un’altezza minima di 88 cm.

Perchè praticare il padel

Il padel è uno sport piuttosto versatile in quanto possono parteciparvi anche principianti, grazie alla semplicità della sua pratica. Ma i vantaggi non riguardano soltanto la sua pratica: si tratta anche di uno sport facilmente gestibile in quanto a organizzazione ed attrezzatura impiegata per il suo svolgimento. Ultima peculiarità ma non per ordine d’importanza, i vantaggi legati all’aspetto salutare di chi lo pratica sono numerosi. L’impiego muscolare e la reattività dei movimenti necessari fanno sì che vi sia un importante benefico a livello salutare.

