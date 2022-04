Oristano: via alla realizzazione di 3 passaggi pedonali rialzati

L’Assessorato ai Lavori pubblici di Oristano ha avviato la realizzazione di 3 passaggi pedonali rialzati in altrettanti punti della città per migliorare la sicurezza stradale in zone particolarmente critiche.

“I nuovi attraversamenti rialzati sono in corso di realizzazione in via Diaz, via Mattei e via Sardegna – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -.

Si tratta di tre punti critici per la viabilità urbana, dove l’eccesso di velocità determina gravi situazioni di pericolo per i pedoni”.

“Dopo i 4 attraversamenti realizzati nei mesi scorsi in via Palmas (in prossimità dell’incrocio con le vie Arborea e Iglesias e la piazza Abis), via Cagliari (in prossimità dell’autostazione Arst vicino ai Palazzi Saia e all’altezza dell’Hospitalis Sancti Antoni) e uno in via Nazionale a Silì, interveniamo per dare una nuova risposta concreta a un problema di sicurezza stradale che da qualche tempo si è presentato in città destando grande preoccupazione” aggiunge il Sindaco Lutzu.

“Gli attraversamenti pedonali rialzati si sono rivelati una soluzione particolarmente adatta per aumentare la sicurezza della viabilità stradale, per regolamentare e migliorare la circolazione e ridurre il rischio di incidenti – dice l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna –. In città si sono verificati diversi incidenti stradali e a farne le spese, anche in maniera drammatica, sono stati alcuni pedoni investiti anche mentre attraversavano sulle strisce pedonali. L’alta velocità è una delle cause, ma non l’unica, degli incidenti stradali. Per questo motivo, di concerto con il Comando della Polizia locale, abbiamo individuato punti particolarmente pericolosi, nei quali era necessario imporre il rallentamento delle vetture a beneficio della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, ma anche degli stessi automobilisti”.

I lavori sono in fase di realizzazione, ma saranno completati rapidamente, pioggia permettendo. Il costo per la realizzazione dei tre attraversamenti pedonali rialzati ammonta a 30 mila euro circa.