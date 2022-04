Oristano – Elezioni, entro il 3 maggio l’iscrizione nelle liste elettorali di cittadini UE

la cittadinanza;

I cittadini appartenenti ad altri paesi dell’Unione Europea, residenti nel Comune di Oristano, possono partecipare all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, presentando domanda all’Ufficio elettorale (D.Lvo n. 1997/96 in attuazione della Direttiva Comunitaria 90/80/CE). L’esercizio del diritto al voto è subordinata all’iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte, previa presentazione di domanda in un qualunque momento purché entro e non oltre il 40esimo giorno antecedente la data delle elezioni amministrative in questione. In occasione delle prossime elezioni comunali, fissate per il 12 giugno 2022, le domande dovranno essere presentate entro il 3 maggio 2022. Nella domanda oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita dovranno essere espressamente dichiarati:Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.