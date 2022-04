“Stare tredici ore in aula per un processo politico è abbastanza bizzarro”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del processo Open Arms all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. L’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per il caso legato alla ong spagnola dell’agosto 2019. mra/vbo/r