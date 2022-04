ONIFERI (NU), D.P.L. PER FURTO AGGRAVATO (ARTT. 624 – 625 C.P.) E VIOLAZIONE DI SIGILLI (ART. 349 C.P.).

Oniferi (NU): furto aggravato e violazione sigilli.

I militari della Stazione CC di Oniferi, all’esito di accertamenti condotti con il personale della società di gestione del servizio idrico “Abbanoa s.p.a.”, hanno deferito in stato di libertà un privato cittadino che, dopo aver rimosso i sigilli già apposti dalla suddetta società in occasione di una pregressa verifica, aveva allacciato abusivamente l’impianto della propria abitazione alla rete idrica, mediante l’installazione di un flessibile in acciaio.