Nuoro: incontro su rete sentieristica monte Ortobene

Nuoro, ieri l’incontro in Comune sulla rete sentieristica del monte Ortobene

Nuoro:

È stata presentata ieri nella sala consiliare del Comune la proposta per la nuova rete sentieristica che sarà realizzata sul monte Ortobene elaborata dall’amministrazione in collaborazione con l’Agenzia Forestas e con la consulenza del cartografo Matteo Cara.

Iniziativa resa possibile dopo la recente approvazione da parte della Regione del piano di gestione e quello della viabilità della Zps.

All’incontro, a cui ne seguiranno altri, hanno partecipato:

cittadini, biker, associazioni di escursionismo, guide ambientali e tutti i portatori di interesse;

invitati dal Comune per proporre osservazioni e suggerimenti prima che il progetto approdi in commissione e poi in consiglio per la sua approvazione.

Alla presentazione sono intervenuti anche i rappresentanti di Forestas:

Salvatore Mele, direttore del Servizio territoriale di Nuoro,

e Alessio Saba, responsabile dell’ufficio sub-dirigenziale regionale.

In complesso, la rete avrà una lunghezza approssimativa di 65 chilometri e come prevede il progetto (che ha ricevuto il parere favorevole Vinca – Valutazione di incidenza ambientale), alcuni sentieri saranno esclusivamente pedonali, altri dedicati alle sole biciclette, altri ancora, laddove lo consente la conformazione del terreno, saranno a percorrenza mista.

Tutti saranno dotati della cartellonistica prevista dalla legge regionale per la Res (Rete escursionistica della Sardegna).

«L’ Ortobene – afferma il sindaco Andrea Soddu – rappresenta il futuro di Nuoro e del territorio.

Nella visione di sviluppo che abbiamo sempre portato avanti, nel rispetto della sua integrità naturale e della sostenibilità ambientale, il monte è la principale opportunità che abbiamo a disposizione, il nostro attrattore turistico che dobbiamo assolutamente saper valorizzare.

Un diamante che stiamo togliendo dal cassetto.

Ci muoviamo all’interno della Zps e del piano di gestione realizzato dalla precedente amministrazione, un ottimo lavoro che ora va implementato.

Salvaguardando l’ambiente, in coesione con Forestas, gli enti preposti e la popolazione, da Nuoro si può rilanciare una discussione su un tema che è stato abbandonato e cioè l’istituzione del Parco del Gennargentu».

«Il progetto sulla rete sentieristica va avanti speditamente – dichiara l’assessora all’Ambiente con delega sul monte Ortobene, Valeria Romagna -,

e di questo ringrazio i tecnici comunali, Forestas e il cartografo Matteo Cara per il prezioso lavoro che hanno svolto.

Prima di portarlo all’attenzione del consiglio comunale – continua –

abbiamo voluto coinvolgere i cittadini e i portatori di interesse per raccogliere osservazioni e correggere eventuali criticità, in modo da renderlo il più possibile condiviso».