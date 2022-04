L’ASL n. 3 di Nuoro ricorda che il rinnovo dell’esenzione ticket per reddito può essere effettuato in tutti gli sportelli CUP dell’Ospedale San Francesco, non solo nello sportello del Poliambulatorio ex – INAM di via Alessandro Manzoni. Questo per decongestionare l’eccessivo afflusso in un solo sportello e evitare inutili disagi all’utenza.