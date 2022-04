NORAGUGUME (NU), 2 DD.P.L. PER DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI (ART. 73 D.P.R. 309/90)

Noragugume (NU): detenzione illecita sostanze.

I militari della Stazione CC di Orani (NU), nel corso di un ordinario servizio perlustrativo, hanno sottoposto a controllo due noragugumesi in transito in quelle vie cittadine a bordo di un’autovettura, rinvenendo a loro carico tre confezioni in plastica contenenti complessivamente tredici grammi di Marijuana.

I predetti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per la summenzionata ipotesi di reato.