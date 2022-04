Nonnina di 97 anni porta in dono le uova pasquali ai piccoli pazienti del “Bambin Gesù” di Taormina

Il dottor Mario Franchino – grazie alla sua azienda “Le Perle degli Angeli” che produce un pregiato amaro siciliano “Çiur’ama ra”– non è nuovo a promuovere questo tipo di iniziative e a corrispondere parte dei proventi della sua azienda privata a scopo benefico, per realizzare campagne di sensibilizzazione in ambito medico socio-culturale, ma anche per devolvere fondi finalizzati a realizzare progetti umanitari per le popolazioni in sofferenza.

Anche oggi, il suo intento e quello della propria “mamma Valdina”, è stato quello di far giungere un accorato messaggio d’affetto, di amore e di pace ai piccoli pazienti che è andata a trovare in ospedale, dalla nonnina considerati “alla stessa stregua di nipoti“.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti norme anti-covid.