Un futuro sostenibile per i liberi professionisti. In occasione del ventennale di Federprofessional, a Città del Vaticano è stato promosso “Ethic New Deal”, il nuovo Manifesto che racchiude in sé i 3 punti che qualificano i valori dell’associazione: il welfare, la pressione fiscale e l’innovazione tecnologica.

