Morti sul lavoro, le dichiarazioni del Partito di Rifondazione comunista Sardegna

L’ennesimo incidente sul lavoro ha fatto la sua vittima, stavolta nel sassarese.

Un ragazzo di neanche 23 anni ha perso la vita oggi durante le operazioni di scarico delle

componenti di un ponteggio dal camion.

Ogni giorno in Italia muoiono in media 3 persone sul posto di lavoro ma a questa emergenza pare non ci sia volontà di porre rimedio.

Con gli organici ispettivi ridotti all’osso (e molte volte con l’impossibilità di muoversi per

mancanza di fondi) e le stesse procedure ispettive depotenziate, la “cultura” del risparmio a

tutti i costi fa sì che la sicurezza sia il primo capitolo di spesa da tagliare per imprese grandi

o piccole che siano: “Le lavoratrici e i lavoratori di rifondazione comunista denunciano e continueranno a denunciare questo stillicidio ai danni di chi ogni giorno cerca di portare a casa il proprio salario.”