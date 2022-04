Monumenti aperti XXVI edizione: primo weekend

Monumenti aperti XXVI edizione Primo week end 23 e 24 aprile Iglesias e Tissi (solo 24 aprile)

MONUMENTI APERTI XXVI EDIZIONE

24 APRILE TISSI

Dopo la versione completamente in digitale del 2020 e quella mista del 2021, finalmente l’edizione 2022 di Monumenti Aperti vedrà, sino al 5 giugno, il ritorno di volontari e pubblico nei monumenti, nelle strade e nelle piazze di 39 comuni della Sardegna.

Nell’autunno spazio al programma nazionale.

Per la prima volta, la manifestazione si terrà sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

“Il nostro bello, insieme ci prendiamo cura del tempo”, è il titolo di questa edizione che intende richiamare l’eredità culturale riconosciuta come uno spazio condiviso dove agire per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori, e all’interno del quale rispettare quei principi di sostenibilità e benessere che sono al centro dell’impegno contemporaneo.

La XXVI edizione di Monumenti Aperti, curata e coordinata dall’associazione Imago Mundi OdV, prende il via l’ultimo fine settimana di aprile, facendo tappa solo per la giornata di domenica 24 aprile nel comune di Tissi dove, per il secondo anno consecutivo, grazie alla volontà e l’impegno dell’amministrazione comunale e alla passione dei volontari, si potranno visitare 3 monumenti e si potrà prendere parte a 1 itinerario.

Nello stesso fine settimana saranno aperti i monumenti a Iglesias che ha già preso parte alla manifestazione per ben 18 edizioni.

A Tissi saranno visitabili: l’Ipogeo Sas Puntas, scavato su un basso bancone calcareo e la cui facciata descrive un ampio arco, al centro del quale si staglia una stele centinata, la cui parte inferiore risulta divisa, mediante una fascia, dal soprastante motivo a lunetta;

il lavatoio, un fabbricato in pietra calcarea di forma rettangolare squadrata, costruito su progetto dell’ing. Franchetti nel 1905;

nelle due facciate maggiori sono presenti una serie di aperture prive di vetri, delimitate lateralmente da pilastrini che sostengono l’ossatura portante del tetto in legno, di più recente ricostruzione.

Infine la Cooperativa agricola Tissese, la più antica della Sardegna, fondata nel 1907 da Gerolamo Pinna, un maestro elementare impegnato nel miglioramento dell’agricoltura.

È previsto anche un itinerario alla scoperta delle Chiese di Tissi, che prevede la visita alla Chiesa di Santa Anastasia, all’Oratorio di Santa Croce e alla Chiesa di Santa Vittoria.

I monumenti saranno visitabili gratuitamente solo domenica 24 aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Per tutte le informazioni dettagliate su disposizioni e orari consultare la brochure e il sito https://monumentiaperti.com/it/ nella pagina dedicata al comune.

L’EDIZIONE 2022

Questo il calendario delle date sarde:

23/24 aprile Iglesias e Tissi (solo 24 aprile);

7/8 maggio Carbonia e Padria;

14/15 maggio Alghero, Dorgali, Monserrato, Oristano, Ovodda, Pula, Serramanna e Villanovafranca;

21/22 maggio Cagliari, Genoni, Ittiri (solo 24 maggio), Ploaghe, Porto Torres, Sassari, Siddi e Villanovaforru;

28/29 maggio Cossoine, Cuglieri, Genuri, Monastir, Pabillonis, Quartu Sant’Elena, Sanluri, Selargius e Tuili;

4/5 giugno Assemini, Elmas, Gavoi, Guspini, Muravera, Neoneli, Ossi, Sardara, Uta e Villaputzu.

Così Massimiliano Messina, presidente dell’associazione Imago Mundi OdV:

“Nonostante i due anni difficili trascorsi, non ci siamo mai fermati, le estreme criticità affrontate non ci hanno impedito di continuare a muoverci e guardare avanti.

Nel 2021 abbiamo comunque, fortemente, voluto festeggiare il quarto di secolo di vita di Monumenti Aperti, lanciando un segnale chiaro di speranza e di voglia di ripresa, con un ritorno parziale in presenza del nostro bello, come recita lo slogan della manifestazione di quest’anno, del ‘nostro’ patrimonio, delle ‘nostre’ comunità, dei ‘nostri’ volontari, primi attori del progetto.

Con la ventiseiesima edizione ripartiamo dall’alveo temporale tradizionale, la primavera, per marcare il desiderio di far tornare Monumenti Aperti a essere quella festa di comunità, appunto, quel rito collettivo, che è sempre stato.

Ci incoraggia e dà forza il fatto che il numero dei comuni sia cresciuto rispetto alla scorsa edizione, che la rete delle autonomie locali e dei territori confermi l’interesse immutato verso il progetto con nuovi ingressi, Dorgali, Ittiri, Tuili, e rientri importanti, per esempio Sassari e Carbonia.

Tutte significative le presenze a livello regionale, così come si conferma la dimensione nazionale, ormai consolidata, della manifestazione.

È ormai arrivato il momento di sfidare il futuro dando vita alla Fondazione di comunità di patrimonio Monumenti Aperti, per garantire e migliorare le prospettive del nostro progetto”.

LE ISTITUZIONI ADERENTI

Per la prima volta, la manifestazione si terrà sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Anche per questa edizione 2022 la Presidenza della Repubblica Italiana ha voluto inviare a Monumenti Aperti la Medaglia, quale Premio di Rappresentanza, insieme agli auguri per il successo dell’iniziativa.

Numerosi e prestigiosi anche gli altri patrocini che la manifestazione ha ricevuto:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che affianca la manifestazione per il secondo anno consecutivo,

la Presidenza della Camera dei Deputati,

i Ministeri della Cultura e dell’Istruzione,

la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna

e il Comune di Cagliari.

Monumenti Aperti, coordinata su base nazionale dall’associazione Imago Mundi OdV, è realizzata in Sardegna in partnership con la Fondazione di Sardegna.

Sponsor tecnici Arti Grafiche Pisano e CTM spa, media partner Radio X e Eja TV, in collaborazione con BES – Best Events Sardinia.

NORME DI SICUREZZA

La manifestazione seguirà le eventuali indicazioni vigenti in materia sanitaria anti COVID che dovessero essere indicate nel corso del programma dal Governo.