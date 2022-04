Per consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di impianti in fibra ottica, il 26 aprile, dalle 8 alle 18, nella via Tharros, nel tratto tra piazza Roma e via Grazia Deledda, sarà vietata la circolazione stradale.

Lo prevede un’ordinanza che stabilisce anche che il traffico veicolare sia deviato verso piazza Roma e via Mazzini.

Per lo stesso motivo, il 27 aprile, la circolazione sarà vietata nella via Deledda, nel tratto dalla via Tharros fino al civico n. 17.