Minacce di morte all’ex compagna: arrestato 53 di Villacidro

Minacce di morte all’ex compagna. Ieri a Villacidro, i carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia, hanno proceduto all’arresto di un villacidrese di 53 anni, ivi residente, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Questi aveva tenuto un comportamento altamente persecutorio e aggressivo nei confronti della propria ex compagna, in modo intenzionale e ripetuto nel tempo. Tali vicissitudini sono consistite in attività di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica e psicologica, attraverso continui insulti, offese e minacce.

Nell’ultima circostanza per avere alle ore 14:50 di ieri, continuato a minacciare di morte la donna a mezzo telefono, in presenza dei militari operanti prontamente intervenuti in soccorso della donna che li aveva chiamati sul 112, in tal modo è stato impedito che il reato potesse essere portato a conseguenze ulteriori. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

NESSUNO PUÒ ESSERE CONSIDERATO COLPEVOLE SINO ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DEFINITIVA IN RELAZIONE AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA.