ALGHERO L’Ex Mercato Ortofrutticolo di Alghero si trasforma per una sera in un affascinante salotto all’aperto del Castello di Windsor grazie a Dall’altra parte del mare – sezione ragazzi. In occasione del novantaseiesimo compleanno della regina Elisabetta II d’Inghilterra, giovedì 21 aprile, il festival letterario organizzato da Associazione Itinerandia con Libreria Cyrano propone infatti un doppio appuntamento letterario e artistico dal titolo “Metti una sera al Castello di Windsor”.

Gran cerimonieri e ospiti generosi di aneddoti e curiosità sulla regina, il suo lunghissimo regno iniziato nel 1953, e sulla famiglia reale – in particolare Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del principe William – l’illustratore e scrittore algherese Ivan Canu e la giornalista e royal watcher Eva Grippa, che dalle 19 incontreranno il pubblico per presentare i loro libri, adatti a lettori piccoli e grandi: rispettivamente “God Save The Queen” (Centauria) e “Kate. Luci e ombre della futura regina” (DeAgostini).

Ancora prima, alle 18.30, sarà inaugurata la mostra urbana “God Save The Queen” di Canu, allestita in collaborazione con i commercianti del Centro Commerciale Naturale algherese. Protagonista dell’allestimento Elisabetta II, con i suoi cappellini estrosi e i tailleur dai colori pastello, esaltata dalla matita dell’illustratore di Alghero nella sua essenza di icona pop, emblema di un secolo e personaggio capace di affascinare e incuriosire generazioni diversissime tra loro.

Ivan Canu, illustratore, critico e scrittore, è nato ad Alghero e vive a Milano. È autore di libri per l’infanzia editi in Italia, Francia, Giappone, Cina, Corea; ha scritto per la Repubblica, Corraini, Salani. È direttore del Mimaster Illustrazione di Milano e curatore dell’Illustrators Survival Corner per la Bologna Children’s Book Fair. È stato premiato dalla Society of Illustrators di New York, America Illustration, Creative Quaterly, Communication Arts, 3×3. Nel volume “God Save The Queen” racconta la vita e il regno di Elisabetta II, entrando nelle vicende storiche e personali, nella corte e nel suo ruolo istituzionale, in un libro ricco di illustrazioni colte e divertenti e di una narrazione che mescola notizie storiche, biografia, attualità e curiosità.

È nata a Roma e vive a Milano, dove lavora per il quotidiano la Repubblica, scrivendo documentatissime e accattivanti “cronache reali”, la giornalista e royal watcher Eva Grippa, che dal 2017 ha creato inoltre il profilo instagram @royalbaby.it, con più di diecimila follower. In “Kate. Luci e ombre della futura regina”, mescolando ricostruzione accurata e abilità narrativa, va alla scoperta della figura femminile più imprendibile, e per questo tanto più affascinante, della famiglia reale inglese. Raccontando Kate Middleton, Eva Grippa va oltre le notizie ufficiali di una vita fatta di impegni istituzionali, apparizioni favolose e foto di famiglia, e ne ripercorre le tappe più importanti, umane e istituzionali, per raccontare una donna che con tenacia ha saputo integrarsi nella royal family più complicata del mondo.

La seconda giornata di Dall’altra parte del mare – sezione ragazzi inizia fin dalla mattina con quattro appuntamenti riservati esclusivamente ai bambini e ai ragazzi delle scuole di Alghero e di Sassari. Lo scrittore Riccardo Gazzaniga incontrerà gli alunni dell’Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso di Sassari per parlare dei valori positivi dello sport, partendo dal suo libro “Abbiamo toccato le stelle”. Claudia Chelo proporrà un laboratorio di animazione alla lettura nella Scuola primaria “Maria Immacolata” di Alghero. Sempre ad Alghero, Claudia Fachinetti, autrice della fiaba “Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore”, amatissima dai più piccoli, sarà alle 10.30 nell’Ex Mercato Ortofrutticolo, e l’illustratrice Sara Pilloni farà viaggiare con la fantasia i bimbi della Scuola elementare “Sacro Cuore” grazie al volume da lei illustrato “Le sei storie del Mago di Oz”.