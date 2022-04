La Ugl Metalmeccanici raccoglie un altro importantissimo risultato nelle elezioni per il rinnovo della Rsu-Rls nello stabilimento della multinazionale ABB di Frosinone, azienda leader nella produzione di sistemi a bassa tensione. Lo stabilimento ABB di Frosinone è un’azienda storica e di grande rilevanza del territorio, ove opera da oltre 50 anni e impiegando oltre 1160 dipendenti.

La Ugl Metalmeccanici si presentava per la prima volta a queste elezioni raccogliendo il 12,80% dei voti validi eleggendo 2 Rsu in, Marco Di Sano nel collegio impiegati e, Palo Zeppieri in quello operai che risulta eletto anche come Rls. Si tratta di un risultato straordinario che vede la Ugl Metalmeccanici prima O.S. nel collegio impiegati dove ha raccolto il 35,6% dei voti espressi.

Il Segretario Nazionale Antonio Spera si congratula con gli eletti Di Sano e Zeppieri augurando loro buon lavoro sempre e solo nell’interesse dei lavoratori: ringrazia tutti i candidati che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato, la commissione elettorale della sigla e tutti i lavoratori che hanno voluto dare credito alla proposta sindacale Ugl.

Un ringraziamento particolare, va al Segretario Provinciale dei Metalmeccanici di Frosinone Gerardo Minotti e al segretario della UTL di Frosinone Enzo Valente per il grande lavoro svolto su tutto il territorio provinciale, che si è concretizzato con tanti importanti risultati come quello raggiunto in ABB.

