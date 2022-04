“È un grande piacere accogliervi e ringraziarvi per questi risultati. Ci rivediamo imprevedibilmente qui in Quirinale per la riconsegna della bandiera. Voi l’avete onorata con il vostro impegno e con i vostri risultati”. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato gli atleti e le atlete medagliati a Pechino 2022, nella cerimonia di riconsegna della bandiera in Quirinale.

gm/gtr