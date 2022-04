Match calcio-basket per Campionati Nazionali Universitari di Cassino

Ecco la cronaca dei match delle formazioni universitarie di calcio e basket, nelle qualificazioni ai Campionati Nazionali Universitari di Cassino, in programma dal 13 al 22 maggio.

Per quanto riguardo il CNU calcio non riesce la rimonta al CUS Sassari ai CNU di calcio a 11. I rossoblù, dopo la sconfitta per 3-0 dell’andata, battono 2-1 il CUS Cagliari, non riuscendo a strappare il pass per le finali nazionali di Cassino.

Partono forte i ragazzi di mister Cossu e dopo 7′ sugli sviluppi di calcio d’angolo De Luca di testa firma il vantaggio: 1-0. Due minuti più tardi, l’estremo difensore del CUS Cagliari Gianluca Marongiu travolge Lumbardu: il fallo è da ultimo uomo, ma l’arbitro estrae il semplice cartellino giallo. Sugli sviluppi di quello stesso calcio di punizione, Lumbardu colpisce la traversa e si resta così sull’1-0. I sassaresi mantengono il pallino del match.

Passando al CNU basket, invece, al termine di un match combattuto e deciso solo nei secondi finali, il CUS Sassari perde 73-81 contro il CUS Insubria, che in virtù del successo dell’andata per 68-55passa il turno e accede alla fase nazionale che si terrà a Cassino il prossimo mese di maggio.

Partono bene i ragazzi di coach Gianni Sanna e dopo l’iniziale vantaggio dei lombardi, chiudono il primo quarto sul 28-19 grazie a uno scatenato Luca Sanna autore di un perfetto 4/4 da 3. Demuru firma il 30-19 (85-84 nel computo totale), ma il CUS Insubria reagisce con i canestri di Paolo Bellotti chiudendo il primo tempo sul 44-39 (99-107 nel computo totale).

Nella ripresa partono meglio gli ospiti, che prima pareggiano a quota 44, poi si riportano in vantaggio dopo 20′ sul 48-50. Il CUS Sassari ottiene il +6, ma il CUS Insubria rimane a contatto con le triple di Besio e il terzo periodo termina 60-59.

Nel quarto e decisivo periodo Luca Chessa prova a regalare il successo al CUS Sassari, ma gli ospiti non mollano la presa e allungano fino al 73-81 finale (149-128 aggregato).