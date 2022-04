Maracalagonis, ubriaco si cala i pantaloni e molesta una donna

Ieri pomeriggio a Maracalagonis i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per atti osceni in luogo pubblico, nonché minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, un quarantottenne del luogo con precedenti denunce a carico. In particolare questi, in via Repubblica, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, dopo aver affiancato una 43enne anche lei di Maracalagonis, si era abbassato i pantaloni mostrando i genitali alla donna, proponendole altresì un rapporto sessuale. Giunti i carabinieri sul luogo a seguito di una richiesta della donna, all’invito di fornire le proprie generalità, l’uomo si scagliava fisicamente contro i militari operanti, proferendo ripetute frasi minacciose prima di essere immobilizzato e reso inoffensivo. Accompagnato presso la caserma dei Carabinieri, stante la sua condizione, veniva fatta intervenire un’ambulanza del 118, ma l’uomo rifiutava il ricovero.