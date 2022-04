Maninalto! presenta: Matrioska, “Lo fanno”

Continuano a farlo, nonostante i tempi siano cambiati e lo sia anche la motivazione. Due anni di assenza dai palcoscenici e la voglia di raccontarsi. I Matrioska pubblicano il loro nuovo EP con all’interno quattro micro-mondi tra loro riversi. L’hanno fatto in passato e ancora oggi “Lo Fanno”.

Etichetta: Maninalto!

Release: 08 Aprile 2022

BIOGRAFIA:I Matrioska nascono nel 1996, con l’intento di proporre musica che mischi pop, ska, rock e punk. La band comprende sette elementi: Antonio ‘Rocco’ Di Rocco (voce), Matte Spada (chitarra), Gabriele Durante (basso), Federico ‘Buz’ De Marco (sax tenore), Mauro Magnani (tromba), Antonio ‘Baleng’ Viarengo (batteria) e Luca ‘Mirror’ Specchio (sax baritono e contralto). L’idea che muove i primi passi è suonare ska e cantarlo in italiano: bastano tre mesi e il sogno diventa realtà, con i primi concerti dal vivo. Nel 1997 il gruppo è pronto per la demo di debutto, la cassetta “Matrioska E La Buz Band”, che va presto esaurita, anche grazie alla popolarità crescente della band, guadagnata con un’intensa attività live (e con le prime rotazioni radiofoniche). L’apice dell’anno è il concerto al Palavobis di Milano di spalla ai celebrati Gang e la pubblicazione di un CD singolo contenente tre brani, intitolato ”Can che abbaia divora”. Verso la fine del 1998 suonano al “Salone della musica” di Torino e debuttano in Svizzera e in Francia . Con all’attivo centinaia di concerti, tra festival e centri sociali, nel 1999 la band pubblica ”Passi se è la prassi” , primo album ufficiale. Nel 2000 firmano un contratto con la casa discografica Sonora , la stessa di Roberto Vecchioni, il quale li fa partecipare al suo tour “Canzoni e cicogne”. A fine anno la band si esibisce in Piazza Duomo a Milano dove Antonio Di Rocco duetta con il Premio Nobel Dario Fo. Nel 2001 viene presentato il secondo album, ”Stralunatica”, ed il videoclip del singolo ”Che velocità” inizia ad essere trasmesso dall’emittente televisiva All Music . Il terzo album, ”La domenica mattina”, viene prodotto nell’ottobre del 2002 ed il primo singolo, omonimo dell’album, entra nella classifica ”Charts” di All Music, seguito poi da ”Non voglio più” (maggio 2003 ). Nell’estate il gruppo partecipa al Tora Tora Festival. Nel maggio 2004 viene pubblicato l’album ”La prima volta”, e il 28 aprile 2006 esce un live “Lo strano effetto che fa” con i migliori successi, anticipato dal singolo ”Partita di pallone”, cover del celebre brano di Rita Pavone. Nell’ottobre 2007 viene pubblicato il singolo ”Cielo di settembre”. Dopo anni di assenza dalla scena musicale, la band ha ripreso a suonare dal Novembre 2010 entrando in casa Maninalto! con una nuova formazione che è quella attuale. Nel Marzo del 2013 escono con “Cemento” il nuovo album registrato al Tam Tam Studio anticipato dal singolo e Videoclip “Come mi vuoi”. Sempre da Marzo 2013 parte il “Cemento Tour” che toccherà le più grandi città d’Italia. Nel 2014 viene prodotto “Il Bootleg”, un album registrato in parte live, con pubblico presente, nella sala di ripresa dei Deposito Zero Studios di Forlì. Il disco contiene diverse tracce della sessione dal vivo, oltre a un discreto numero di provìni originali di canzoni contenute nei primi due album. Nel 2016 viene distribuito digitalmente il singolo “Occhi Mossi”, che anticipa l’omonimo album stampato a maggio dello stesso anno al quale segue il videoclip di “Storia di una storia mai nata” nel 2017. “14 Gradi” è il nuovo singolo del 2018. Ne viene realizzato un videoclip, che anticipa la pubblicazione dall’album “Bugie”, pubblicato il 4 maggio dello stesso anno e presentato la sera seguente all’Alcatraz di Milano. Nel novembre 2019 viene pubblicata “Profumo”, canzone dalle tipiche sonorità Matrioska, in equilibrio tra melodie anni 60 e liriche finto-romantiche. Viene realizzato un videoclip, girato interamente nel paese di Cesenatico. Nel 2020 il Covid-19 costringe gli italiani al lockdown nazionale. I Matrioska ne approfittano per una nuova produzione: ogni componente della band si impegna a registrare le proprie parti coi mezzi audio a disposizione. Nasce la canzone “Specchio”, pubblicata nei primi giorni del mese di agosto. L’8 Aprile 2022 esce il nuovo EP “Lofanno”, registrato e mixato da Luca Nobile e masterizzato da Luca Arosio.