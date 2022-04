Mancanza di personale nel settore turistico: una mistificazione

Il Circolo Culturale Peppino Catte di Nuoro si oppone fermamente alla mistificazione riguardante la mancanza di personale nel settore turistico, in particolare quello legato a hotel e ristoranti.

Da qualche tempo si sente spesso affermare che i giovani non siano disponibili nell’impegnare le proprie forze sul lavoro, e per questo prediligono i sussidi.

Dal Circolo Catte la protesta: i giovani disposti a lavorare ci sono, ne è pieno ovunque. Mancano gli imprenditori pronti a pagarli a dovere, soprattutto durante la stagione estiva. Oggi si conoscono i propri diritti e si rivendicano.

È inaccettabile che si lavori in nero,

sottopagati o più di dieci ore al giorno per stipendi miseri, da fame.

Lo sfruttamento è dietro l’angolo. I ragazzi e le ragazze d’oggi si

sentono usati e si rassegnano ormai a un sistema che non terminerà

finché continueranno a esistere gli stessi individui che lo hanno

creato e portato avanti. Bisogna offrire certezze, presente e futuro.

Per ancora troppi Millennials e GenZ si deve decidere tra affitto o

spesa per la sopravvivenza, perché di questo si parla.

Un’utopia

pensare di raggiungere i 1500€ al mese. Il precariato invade e cambia il mondo del lavoro. Impossibile per i neo adulti guardare al domani e vedere i propri sogni e aspettative compiersi.