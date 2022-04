Lion Team all’attacco del Trofeo Maremma con Rossetti e Fenoli

Lion Team, con la sua Skoda Fabia Rally2, punta sul veloce pilota di Pordenone Luca Rossetti, per la vittoria dell’International Rally Ircup.

Sarà infatti la Skoda Fabia Rally2, la vettura da rally che permetterà a Rossetti e Fenoli, di giocarsi già dalla prima gara, il Trofeo Maremma, il titolo del International Rally Cup. Un titolo molto caro a Rossetti, che lo ha vinto nel 2017 e nel 2018, sempre a bordo di una Skoda Fabia.

La quarantaseiesima edizione del Rally che fa base a Follonica, presenta un palco partenti interessanti, con quasi cento equipaggi al via. Uno stimolo in più per Rossetti, per tentare di attaccare da subito per il titolo, anche grazie all’ottima vettura messa a disposizione del Lion Team.

Al fianco di Rossetti, ci sarà come sempre l’esperto e fidato navigatore Manuel Fenoli, che per il terzo anno consecutivo, si appresta a leggere le note al pilota di Pordenone.

“Siamo felici di questa collaborazione con Luca Rossetti – commentano dal Lion Team-. È un impegno importante e non possiamo permetterci errori, visto che il campionato si compone di quattro gare e non ci sono appunto margini di errore. Il fatto che Luca ci abbia scelto per questa stagione, ci inorgoglisce e faremo di tutto, come sempre, per essere all’altezza della situazione. Luca sarà alla sua prima apparizione stagionale, ma siamo certi che da subito riusciremo a trovare il giusto set up per la vettura ceca.”

Il Rally Internazionale IRCup conta un totale di 8 prove speciali per chilometri 94,380 cronometrati ed un totale di 419,04. Saranno una prova, la Gavorrano Eni Rewind di 8,06 chilometri da ripetere 2 volte nella prima giornata di gara del sabato 2 aprile e due prove speciali, la Tatti e la Montieri, rispettivamente di 14,93 e 1117 chilometri, da ripetere 3 volte la domenica. La gara prenderà il via alle 15,31 di sabato 2 aprile dal Viale Italia in Follonica, dove tutti i concorrenti faranno ritorno domenica 3 a partire dalle 17,52.