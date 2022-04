“L’identità critica dei sardi”: dibattito sul ruolo della donna in Sardegna – Biblioteca Metropolitana Emilo Lussu

L’identità critica dei sardi: dibattito sul ruolo donna in Sardegna

5 maggio 2022 ore 17.30

Il Sistema Bibliotecario di Monte Claro, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Crogiuolo vi invita a partecipare all’evento:

insieme alle studiose e agli studiosi che hanno approfondito tale argomento nelle loro pubblicazioni.

Rossana Martorelli

Professore Ordinario di Archeologia – Università di Cagliari

“Il ruolo delle donne nel Medioevo sardo”

Laura Pisano

Professore ordinario di Storia del giornalismo – Università di Cagliari

“Donne in Sardegna tra giornalismo, letteratura e scienza (XIX-XX secolo)”

Giovanni Serreli

Ricercatore ISEM CNR

“Suscepto baculo regali, quod est signum confirmationis

in regnum: le regine giudicali e le altre donne”

Nicoletta Usai

Ricercatrice di Storia dell’Arte Medievale – Università di Cagliari

“Donne e committenza artistica nel Medioevo. Alcuni casi dalla Sardegna del Trecento”

Coordinerà gli interventi Federica Ginesu.

Quando e dove:

Giovedì 5 maggio 2022 ore 17.30 presso la sala conferenze Giovanni Lilliu della Biblioteca metropolitana Emilio Lussu – Parco di Monte Claro.

Ingresso in auto e a piedi da via Romagna (Cittadella della Salute), a piedi da via Mattei e da via Cadello 9/b.

Iscrizioni:

Si invita a prenotarsi inviando una email a info@bibliotecamonteclaro.it,

specificando nell’oggetto “Ruolo della donna in Sardegna – 5.5.2022”.

Per informazioni chiamare allo 0704092901.

Locandina “L’identità critica dei sardi”