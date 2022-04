La Biblioteca Metropolitana Ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari ha scelto per voi una serie di libri dedicati alla Pasqua che potrete prendere in prestito.

Per prenderli in prestito potete recarvi direttamente in biblioteca, se preferite potete anche prenotare un appuntamento, per farlo chiamate al n. 0704092576

