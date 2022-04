Libano: i Caschi Blu italiani a sostegno del calcio femminile

La cerimonia di consegna si è svolta in un’area sportiva attrezzata della città di Tiro dove, sono intervenuti il Generale di Brigata Massimiliano Stecca, Comandante del Settore Ovest e del Contingente italiano in Libano, la responsabile per il Settore Ovest dell’Ufficio Affari Civili di UNIFIL, Svjetlana Jovic, il Presidente della municipalità di Tiro Ingegner Hassan Dbouk e il Comandante di ITALBATT, Colonnello Claudio Guaschino.

La cerimonia di donazione, avvenuta alla presenza della squadra femminile locale Super Girls soccer team e di un’ampia rappresentanza di Caschi Blu, ha avuto il suo momento principale nel taglio del nastro da parte delle Autorità presenti. L’evento si è concluso con un incontro amichevole di calcio a cinque che ha visto la composizione di squadre miste tratte dalla squadra femminile locale Super Girls e da rappresentanti femminili di tutte le unità appartenenti al Settore Ovest.

Parole di apprezzamento e riconoscenza sono state pronunciate del Presidente della municipalità di Tiro, verso UNIFIL e il Contingente italiano per il continuo supporto e attenzione che giornalmente mostrano verso tutte le componenti della comunità locale. Anche il capitano della squadra femminile, nel suo intervento, ha voluto ricordare come il sogno di due ragazze cominciato nel 2010 può continuare anche grazie a questo gesto di grande vicinanza e supporto verso la realtà sportiva femminile che, anche per merito delle iniziative realizzate dal Gender Advisor del Settore Ovest di UNIFIL, mitigano l’abbandono dello sport da parte di molte ragazze a volte a causa di stereotipi culturali.