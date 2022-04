L’Elfo & Niko Pandetta – “Elefantino” – il nuovo singolo e videoclip in digitale e su YouTube dal 22 aprile 2022

L’artista catanese L’ELFO torna sulle piattaforme digitali a breve distanza dalla pubblicazione dell’EP MILORD, il progetto più sperimentale della sua discografia, pubblicato lo scorso 25 febbraio.

Un antipasto che ha preparato il terreno per il ritorno di una leggenda del rap catanese alla sua indole street, che i suoi fan hanno sempre amato. Dal 22 aprile 2022 è infatti disponibile in streaming e su YouTube ELEFANTINO, il nuovo singolo esplosivo in collaborazione con il conterraneo NIKO PANDETTA.

ELEFANTINO, pubblicato ancora una volta per Magnitudo/powered by Time Records e prodotto dal producer multiplatino DAT BOI DEE, è una hit che omaggia sin dal titolo uno dei simboli di Catania, città di origine dei due artisti. Questa inedita collaborazione scuoterà la scena siciliana e non solo, con un omaggio-tributo speciale alle comuni origini de L’Elfo e Niko Pandetta.

“Un pezzo street per tornare a masticare l’asfalto, che in realtà non ho mai abbandonato”, afferma L’Elfo. “L’unione tra due amici cresciuti nella stessa città che hanno avuto una vita burrascosa anche se molto diversa: non poteva che risultare una vera fucilata!”.

Il dialetto catanese è di nuovo protagonista assoluto di questa nuova release, seguendo il filone di brani di successo come Made in Catania e Sangue catanese che hanno reso celebre lo stile de L’Elfo nel corso degli ultimi anni. Su una produzione dal sapore fresco e attuale, i flow de L’Elfo e di Niko Pandetta si intrecciano per conquistare a colpi di rime la propria città ancora una volta.

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Graziano Piazza disponibile dalle 14:00 del 22 aprile su YouTube. Le immagini rispecchiano il forte sapore street del singolo, il quale rappresenta un ulteriore tassello della produzione musicale de L’Elfo, che avanza senza sosta in questo 2022 ancora ricco di novità nel prossimo futuro.

Rosario Luca Trischitta, in arte L’Elfo, nasce a Catania nel 1990 e si avvicina alla cultura Hip Hop nel 2003, grazie alla passione per il writing. Intorno al 2007, attraverso il freestyle, si appassiona al rap. Nel 2009 e nel 2012 diventa campione regionale della competizione Tecniche Perfette. Nel 2009, con Punch forma i Double Damage. Il duo realizza numerosi progetti: Addio nel 2010, Nel bene e nel male nel 2013, Incattiviti EP nel 2014 e Rinascere nel 2016. Nel giugno 2014 pubblica L’Ignorapper, segnando il suo esordio da solista. Nella stessa estate vince a Roma le preselezioni del programma MTV Spit, doppiando il successo nella Super Tappa Milanese e sancendo il suo ingresso nel programma.

Tra il 2016 e il 2017, L’Elfo realizza svariati singoli: Mbare che dici, Sangue Catanese, Fuoco dell’Etna, Pi Tutti i Carusi, che mescolano ritmi del rap con rime in dialetto, conquistando con il primo singolo, Sangue Catanese, oltre 4.000.000 di views. A maggio 2017 partecipa alla seconda edizione del Mic Tyson – Freestyle Battle, arrivando secondo.

Il 2017 per l’Elfo è l’anno della consacrazione, con l’uscita di 12 video ufficiali. Nel 2018 pubblica il nuovo album Gipsy Prince. Il disco vanta oltre 13.000.000 di streaming su Spotify e altrettante visualizzazioni su YouTube. Nel luglio 2019 L’Elfo pubblica Black Summer Ep, 6 tracce regalate ai propri fan. Vangelo II Luka è l’ultimo album pubblicato per Universal l’11 settembre 2020, anticipato da tre singoli: Made in Catania, Come Gesù, Si cummatti.

Nel 2022, L’Elfo pubblica sette nuovi video-episodi che compongono il nuovo Ep Milord, dal 25 febbraio disponibile in digitale per Magnitudo/powered by Time Records. Il 22 aprile 2022 esce Elefantino, brano in collaborazione con Niko Pandetta che sancisce il ritorno dell’artista alla sua attitudine più street e che ne arricchisce la florida produzione musicale nel 2022.