Leasing: la soluzione ideale per sostenere il settore dei trasporti

Numerose attività commerciali e imprenditoriali sono parte integrante di una filiera che viene alimentata dalla circolazione dei prodotti.

Il trasporto delle merci è un elemento essenziale di tutta l’economia nazionale perché sostiene le imprese e fornisce lavoro a milioni di persone. Il sistema utilizza diversi metodi per lo spostamento dei beni come navi, aerei cargo e treni speciali, ma il camion resta il mezzo più utilizzato per sostenere il mercato. I costi del carburante e le spese previste per l’usura del veicolo incidono sulla logistica che deve adottare nuove soluzioni per abbattere le perdite.

L’ottimizzazione degli investimenti in questo settore è direttamente proporzionale al volume di km percorsi. Negli ultimi anni è emersa una nuova tendenza nel mondo del trasporto su strada. Il leasing degli autocarri è divenuta una realtà ormai consolidata per i benefici che ha apportato a tutto il comparto e in questo articolo analizzeremo gli aspetti più interessanti di questa soluzione innovativa.

L’importanza del settore dei trasporti su strada per l’economia locale e nazionale

L’industria non può sopravvivere senza la distribuzione dei prodotti realizzati. Per questo, la logistica rappresenta un elemento strategico per qualsiasi attività imprenditoriale. La circolazione delle merci può avvenire con modalità e mezzi differenti. Le immense navi da carico solcano gli oceani per collegare i porti di tutto il mondo, gli aerei cargo assolvono il medesimo compito attraversando i cieli da un continente all’altro, mentre il treno merci macina km da una stazione all’altra. Questi sistemi hanno costi molti elevati e prevedono un’accurata pianificazione della catena logistica.

Le filiere produttive possono adottare modelli alternativi per ridurre le spese e ottimizzare la circolazione dei prodotti. Le imprese che operano nel settore dei trasportiutilizzano anche camion, pickup, trattori stradali, furgoni e veicoli commerciali per garantire la distribuzione dei prodotti. Anche questo metodo prevede dei costi inerenti al prezzo del carburante, ammortamento e usura del mezzo. Per ridurre le perdite sono state implementate diverse soluzioni e il leasing rientra tra queste opzioni concepite per supportare il comparto della logistica.

Quali sono i vantaggi principali del leasing per il trasporto di merci e carichi pesanti?

L’acquisto di un camion o di un veicolo commerciale rappresenta un investimento rilevante dal punto di vista economico per qualsiasi realtà imprenditoriale. L’acquisizione espone il compratore a numerosi rischi: il mezzo può rompersi, le accise possono aumentare o la domanda di un determinato prodotto può diminuire. Queste incognite influiscono su tutto il sistema dei trasporti su strada incentivando la ricerca di modelli alternativi e più sostenibili.

Il leasing è una soluzione molto conveniente per l’acquisizione di un autocarro o di un furgone. Una vasta gamma di camion usati sono disponibili per chi vuole incrementare il suo parco mezzi con un veicolo specializzato nel trasporto di merci e carichi pesanti. Le piattaforme di carico si adeguano alla destinazione d’uso e ogni mezzo è dotato dei sistemi più recenti per la sicurezza in autostrada o nei contesti urbani. Il mercato del leasing online propone anche dei modelli di marche conosciute e prestigiose. I rivenditori più noti sponsorizzano le loro offerte tramite delle apposite piattaforme digitali che si pongono come intermediari tra acquirenti e rivenditori.