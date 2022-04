“Noi abbiamo scelto insieme a Cisl e Uil di fare la manifestazione nazionale del primo maggio ad Assisi. Non è un caso che è la città della pace, proprio perché vogliamo mandare il messaggio che siamo al lavoro per la pace” in Ucraina. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di un’iniziativa della Filt Cgil a Napoli.

