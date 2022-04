La villa appartenuta a Krizia in vendita a Porto Rotondo

Italy Sotheby’s International Realty propone sul mercato l’esclusiva proprietà dove la stilista amava trascorrere le sue vacanze

Celebre stilista e imprenditrice italiana, amante della Sardegna e legata all’isola da una forte passione per il territorio, in particolare per Porto Rotondo, a fine anni Ottanta Mariuccia Mandelli, in arte Krizia, ha scelto Punta Volpe per costruire la propria residenza estiva: una spettacolare villa pieds-dans-l’eau, oggi nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty, protagonista nel settore immobiliare in Italia e nel mondo.

Tra le interpretazioni più riuscite del noto architetto Gianni Gamondi, la dimora esprime con raffinatezza una perfetta integrazione tra natura e architettura.

La Villa è famosa per il suo ingresso, volutamente scenografico, pensato per permettere agli ospiti che scendono la scalinata verso il grande patio quadrato di ingresso di godere, attraverso il suo corpo centrale, dello splendido panorama fronte mare dove appare inaspettatamente l’isola della Tavolara. Il giardino è composto da una ricca macchia mediterranea, essenze autoctone e palme maestose, integrate perfettamente con la costruzione, come a farne parte, così come la piscina di acqua salata che con il deck e la zona jacuzzi occupano una parte verso il mare riservata e protetta.

Il piano terra della villa, caratterizzato dall’armonia tra spazi interni ed esterni, ospita un vasto soggiorno, una sala da pranzo, una sala tv, tre camere con bagno en suite di cui una con loggia esterna. Sempre al piano, si trova una spaziosa cucina con una grande veranda che accoglie una zona pranzo circondata dal verde, oltre a una cucina esterna completamente attrezzata e con forno a legna.

La villa si sviluppa poi al piano “giardino” perfettamente integrato nella natura e non visibile. Questo piano è composto da una zona soggiorno per gli ospiti, una cucina, zona pranzo e 4 camere con 4 bagni. Completano il livello una cantina e una zona lavanderia attrezzata.

L’intera proprietà gode di ampie vetrate che portano lo sguardo all’orizzonte del mare e spaziose logge esterne, dalle quali è possibile ammirare la natura circostante e godere di una vista impareggiabile in assoluta privacy.

Per diverse stagioni la villa è stata un punto di ritrovo per artisti, intellettuali e personaggi di spicco, tra gli altri, Marta Marzotto, Luigi Donà delle Rose, Lina Wertmuller, Claudia Cardinale e Monica Vitti. Un luogo privilegiato che ha permesso a Krizia di seguire e sostenere la nascita e la crescita culturale di Porto Rotondo, famosa meta turistica frequentata dal jet set italiano e internazionale.

