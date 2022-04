La Sardegna è davvero una terra di centenari?

La puntata di Ulisse dedicata alla Sardegna è stata un successo, una meravigliosa e convincente opera di promozione turistica. A un certo punto del suo viaggio — dal Sulcis alla Maddalena —, Alberto Angela ha sottolineato l’unicità del patrimonio genetico dei sardi e la loro propensione a vivere a lungo. Non è la prima volta che si loda questa eccezionale caratteristica demografica. Le notizie locali e nazionali non fanno che celebrare la presenza di centenari nell’Isola. Il misterioso — ma non troppo — elisir di lunga vita custodito dai sardi ha conquistato anche gli Stati Uniti: in una puntata della produzione Netflix Zac Efron: con i piedi per terra l’attore californiano si reca a Seulo e Aritzo, trascorre una giornata insieme agli abitanti più anziani e ne mostra le spiccate doti cognitive. La Sardegna narrata in questo frangente pare un luogo dove è consentito invecchiare con serenità, dove la morte e, soprattutto, le malattie sono delle minacce poco tangibili. Un’istantanea di buona cucina, calma e lentezza, in contrapposizione alla frenesia del mondo capitalistico, dall’impatto è molto simile a quello provocato dalla filosofia dell’Ikigai giapponese e dell’hygge danese. Anni prima Dan Buettner, firma di “National Geographic” e del “New York Times”, che sulla longevità ha scritto anche dei libri, di rientro da una spedizione nell’Isola ha affermato che la quantità di sardi centenari pro capite sarebbe dieci volte più alta rispetto agli Stati Uniti.

Ma cosa c’è di vero in queste narrazioni, spesso contaminate da uno sguardo esotizzante e sensazionalista? La Sardegna, insieme a Okinawa in Giappone, Icaria in Grecia, Nicoya in Costa Rica e Loma Linda negli Stati Uniti, è in effetti contemplata dagli studi sulle cosiddette zone blu: enclave “culturalmente e geograficamente isolate che hanno mantenuto nel tempo uno stile di vita sano e tradizionale”. È stata proprio un’analisi condotta in Sardegna dal demografo belga Michel Poulain e dal nutrizionista Gianni Pes a coniare il termine “zona blu”. I due ricercatori si son resi conto che alla base di questa eccezionalità vi è una fortunata combinazione di fattori ambientali, alimentari e genetici: menzionano un’economia di stampo agropastorale, una dieta di tipo mediterraneo e la presenza diffusa di un determinato marcatore genetico, l’M26, che si sarebbe mantenuto intatto nel tempo grazie all’isolamento geografico.

Tuttavia, non è possibile estendere la definizione di zona blu all’intera Sardegna. Sarebbe impreciso e semplicistico affermare che la Sardegna sia terra di centenari, come invece Alberto Angela, rincorrendo le narrazioni più diffuse, ha affermato durante la sua puntata. Poulain e Pes, di fatto, lo escludono. Le conclusioni a cui sono arrivati sono chiare: la distribuzione dei centenari non è omogenea, riguarda esclusivamente delle zone circoscritte dell’Ogliastra e della Barbagia (lo stesso studio ha prediletto la comunità di Villagrande Strisaili). Le zone costiere, le pianure e i centri urbani, dove cambiano stile di vita e dieta, non registrano simili record, tantomeno un’aspettativa di vita oltre la media. A ben guardare, secondo i dati Istat del 2019 le regioni italiane con il più alto tasso di individui che arrivano ai cent’anni sono la Liguria e il Friuli Venezia Giulia: la Sardegna si posiziona al quattordicesimo posto.

C’è poi chi tenta, non senza controcritiche e polemiche, di debunkare le zone blu. Saul Newman, ricercatore all’Australian National University, in una pubblicazione in attesa di peer review, ha sollevato dei dubbi metodologici: assodata la presenza fattuale di centenari, a detta sua le ricerche sulle blue zones sarebbero viziate a monte per via della ristrettezza dei campioni analizzati e l’insufficienza di dati. In riferimento alla comunità di Okinawa, il ricercatore ha inoltre posto la questione della veridicità della documentazione anagrafica di riferimento, poiché a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento queste importanti testimonianze venivano scritte a mano e risulterebbero difficilmente verificabili. Anche la dottoressa Rebecca Kippen, ricercatrice alla Monash University di Melbourne, si muove in questa direzione: “quando si osserva un gruppo ristretto di persone anche pochissimi errori potrebbero compromettere il risultato finale”.

Claudia Palmas