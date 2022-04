“La Rosa Di Grazia”, Iniziativa Del Rotary Club Patrocinata Dal Comune Di Nuoro In Onore Della Scrittrice Grazia Deledda

Venerdì 22 aprile, alle ore 10, nell’area verde di piazza Salvatore Satta, di fronte alla casa natale di Grazia Deledda, verranno messe a dimora alcune piante di rosa della specie “Belle de Sardaigne”, ibridata nel 1996 dal floricoltore francese Dominique Massad e dedicata dallo stesso alla scrittrice nuorese.

L’iniziativa, denominata “La rosa di Grazia”, è organizzata dal Rotary Club Nuoro con il patrocinio del Comune ed è connessa alla celebrazioni per il 150° anniversario della nascita della Deledda. L’intento dei promotori è quello di valorizzare la figura della scrittrice attraverso la piantumazione di una rosa minuta ma allo stesso tempo forte e resistente alle intemperie. Come lo è stata Grazia Deledda, nata in un’epoca e in un paese che non consentiva alle donne di esprimere le loro potenzialità in quanto destinate a essere solo mogli e madri, studiò da autodidatta e proseguì imperterrita fino a che il mondo culturale italiano non si accorse di lei.

Parteciperanno la presidente del Rotary Club, Battistina Foddai, l’assessora al Verde urbano Eleonora Angheleddu e il fioraio Giuseppe Flore che porterà in omaggio la copia del bouquet da sposa di Grazia Deledda. L’accompagnamento musicale sarà a cura del coro di Orani “Marianna Bussalai”, diretto dal maestro Sandro Pisanu.