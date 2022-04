La prima a Milano de “Il Viaggio – Finestre Italiane sull’India”, volume a cura della Prof.ssa Urmila Chakraborty

Venerdì 8 aprile 2022 alle ore 18.00 presso La Corte dei Miracoli in Via Mortara 4, Milano in collaborazione con il Consolato Generale dell’India a Milano si annuncia la presentazione del volume Il viaggio: finestre Italiane sull’India – AA. VV. – a cura di Urmila Chakraborty con la prefazione di Ugo Tramballi (I quaderni del bardo edizioni di Stefano Donno) alla presenza della Console Generale T. Ajungla Jamir

Interverranno con la curatrice del volume e l’editore Stefano Donno, Giuseppe Carrieri, Giovanni Di Bartolo, Nuria Sala Grau, Emanuela Plano, Laura Sciotti, Cristina Rodondi

Entusiasmante, penetrante e profondo viaggio tra le pagine di questa preziosa pubblicazione, per scoprire e conoscere l’India.Venti racconti intensi e partecipati di chi per ragioni di lavoro, ricerca o studio ha visitato la “galassia” India e ogni racconto è arricchito dai commenti e dalle osservazioni della curatrice Urmila Chakraborty. Il libro, solo in apparenza una guida turistica eccellente, sbalordirà invece perchè i racconti sono “donati” al lettore con passione e nessun dettaglio o suggestione sono lasciati al caso. Tutto viene minuziosamente descritto e chi legge avrà la sensazione di vedere realmente ciò che viene raccontato. Quasi da toccare con mano … Scoprirà luoghi di rara bellezza, si addentrerà nelle abitudini e consuetudini dei suoi abitanti, nella loro operosità, nel loro credo religioso. Si ha sovente la sensazione, leggendo, che i diversi io narranti non avrebbero voluto lasciare mai più quei luoghi. Il ” viaggio” è reso più affascinante dalle illustrazioni grafico/pittoriche realizzate dall’artista Paola Scialpi che affiancano ogni racconto. (Stefano Donno – editore).