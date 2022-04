La Maddalena: Ordinanze n. 038/22

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Tel. 0789-730632 – email PEC cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena)

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

VISTI gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 e 524 del

relativo Regolamento d’esecuzione;

VISTO Il D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 recante “regolamento per l’esecuzione della

Legge 14 luglio 1965 n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima” ed in

particolare l’articolo 98;

il D.lgs 9 gennaio 2012 n. 4 concernente le misure per il riassetto della

normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’articolo 28 della

Legge 4 giugno 2010 n. 96;

VISTO Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15

febbraio 2022, recante le disposizioni in materia di interruzione temporanea

obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l’utilizzo di attrezzi trainati

“reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o

“sfogliare – rapidi (TBB)” – annualità 2022 e modifica del decreto del Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2017 recante “Misure di

gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e

riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l’ottenimento del

cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale”;

VISTA la propria Ordinanza n. 68/16 emanata in data 17.05.2016 relativa alla possibilità

di recupero delle giornate di pesca nelle giornate di sabato e domenica in

presenza di avverse condizioni meteomarine;

CONSIDERATO

la nota prot. nr. 8844 del 01 aprile 2022 della Direzione Marittima di Olbia –

Centro Controllo Area Pesca;

che l’articolo 6 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali del 15 febbraio 2022 non consente più di operare in regime di deroga

nelle giornate di sabato e domenica per recuperare l’attività di pesca non

effettuata a causa di avverse condizioni meteomarine;

VISTI gli atti d’ufficio,

O R D I N A

ARTICOLO 1

L’Ordinanza n. 68/16 in premessa citata è abrogata a decorrere dalla data odierna.

ARTICOLO 2

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato,

o altro e più grave illecito amministrativo, con la sanzione amministrativa prevista per la

pesca in tempi vietati (violazione art. 10, comma 1 lett. b, del D. Lgs. 4/2012, punito

dall’art. 11, comma 1) e quella prevista dal 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che

verrà pubblicata alla pagina “Ordinanze” del proprio sito istituzionale

www.guardiacostiera.mit.gov.it/la-maddalena alla pagina “Ordinanze”.

La Maddalena, 5 aprile 2022

IL COMANDANTE

Capitano di Fregata (CP)

Renato SIGNORINI