Kart: successo a Tramatza per il Campionato regionale sardo

Il kartodromo Sardinia Circuit Racing di Tramatza promosso a pieni voti. Il battesimo è avvenuto oggi con la seconda prova del Campionato regionale sardo di kart.

Non è mancato lo spettacolo dei piloti isolani nelle quattro categorie che si sono dati battaglia sin dal mattino con le qualifiche e le gare portate a termine nel primo pomeriggio.

Il collaudo dell’impianto arrivato lo scorso 11 aprile da parte dell’Aci Sport nazionale ha infatti superato tutte le prove con le condizioni di sicurezza che hanno permesso lo svolgimento regolare delle gare.

Ieri mattina per l’occasione è arrivato anche il prefetto Fabrizio Stelo, che ha apprezzato l’impianto, dotato di ogni sistema di sicurezza lodando gli organizzatori per l’ottimo risultato.

Insieme a lui c’era anche la sindaca di Tramatza Maria Sebastiana Moro che ha dichiarato:

“Siamo molto contenti di questa opportunità per il nostro territorio. Lo sforzo del gestore dell’impianto è stato importante nel metterlo a norma e favorire questa attività che nel nostro territorio mancava ad alti livelli. Questo apre uno scenario importante dal punto di vista dello sviluppo, sia di Tramatza che rappresento, che per tutto il territorio. La posizione di Tramatza è nevralgica per questo territorio da questo punto di vista, non solo geografico ma anche del clima e che ti consente di utilizzare un impianto per tutto l’anno, anche per le gare e le prove. Nei prossimi mesi è previsto anche un appuntamento importante con una prova del mondiale di moto”.

advertisement

Soddisfatto anche l’organizzatore: “La messa in sicurezza dell’impianto e la conseguente omologazione”, dice Gianfranco Sulis, “ci consente di ospitare gare regionali ed internazionali ed oggi con il battesimo del Campionato regionale di Kart lo abbiamo dimostrato. Ora ci stiamo avviando ad ottenere una prova più importante che riguarda la specialità del Mottard. Dovrebbe essere a giugno, attendiamo la conferma”.

Ritornando alle gare di oggi vanno apprezzate le prove dei migliori specialisti isolani del kart.

Nelle categorie, i risultati sono riportati allegati nelle tabelle, hanno vinto questi piloti:

Categoria X30 mini, vincitore Bernardo Bitti, X30 junior Alessandro Caria, X30 senior Giorgio Basoli, nel Kz2 e Kzn Alberto Meloni, campione regionale uscente che ha battuto anche nella classifica assoluta il rivale Valentino Ledda, assente nella prima gara della stagione. Perfetta la direzione gara di Mario Bertolotti e dell’associazione cronometristi di Oristano guidati da Mario Loche.