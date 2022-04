Joan-Elies Adell presenta il suo libro: “Niente è personale”

Nàrami, il contenitore culturale dell’Agriturismo Sa Mandra, continua i suoi appuntamenti mensili. Il 5 maggio alle ore 18.00 toccherà a Joan-Elies Adell a raccontare con il suo libro della sua ultima raccolta di poesia “Niente è personale” edita da Ensemble, Roma.

Joan-Elies Adell è poeta catalano, vive ad Alghero. Anche se la Sardegna è la sua terra d’elezione, non ha rescisso il cordone che lo lega alla sua natia Catalogna e, spesso percorre le rotte di spazio e di tempo che separano l’isola dalla penisola iberica. E di questo spazio, di questo tempo sono permeate le liriche che compongono “Niente è personale”. Il componimento in catalano (Res no és personal) è del 2018, magistralmente tradotto ora in italiano da Francesco Esposito.

“Niente è personale” è un poema narrativo in ottosillabi. La predominanza di elementi che hanno l’aspetto di un resoconto biografico frammentario gli conferisce unità. L’autore, mentre si avvicina ai cinquant’anni, si guarda indietro e si pone una serie di domande. Un’indagine che promette sorprese, scoperte, consolatorie inquietudini, effimeri momenti come il sognante, ma del tutto reale epilogo, che fa constatare a Joan-Elies Adell di aver “contemplato due tramonti in contemporanea, da ponente e da levante”.

Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autore, la giornalista Daniela Sari e Stefano Resmini autore della prefazione. Un altro imperdibile appuntamento nel palinsesto culturale di Sa Mandra.

Per acquistare il libro: https://www.mondadoristore.it/Niente-e-personale-Joan-Elies-Adell

Per prenotare chiama al 3209687641

e-mail: rita@aziendasamandra.it