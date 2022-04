Jazz Op: al Teatro Verdi arriva Sarah Jane Morris

JAZZ OP: AL TEATRO VERDI ARRIVA LA CANTANTE INGLESE SARAH JANE MORRIS SUL PALCO CON ORCHESTRA JAZZ DELLA SARDEGNA DIRETTA DA COMEGLIO

“JazzOp” 2022

le produzioni originali ABNO

XIX Edizione

Domenica 1° maggio

“Let the Music Swing”

Sarah Jane Morris voce solista

Orchestra Jazz della Sardegna

Gabriele Comeglio direzione e arrangiamenti

Sassari, Teatro Verdi Sassari

ore 11.00 – ore 19.00

Dopo il successo del concerto di apertura che ha visto sul palco Barbara Casini ed i compositori e direttori d’orchestra Gabriele Comeglio e Paolo Silvestri,

ritorna al teatro Verdi di Sassari la stagione di produzioni originali “Jazz Op” con un nuovo ospite d’eccezione la cantante inglese: Sarah Jane Morris.

Realizzata all’interno della collaborazione artistica tra Associazione Blue Note Orchestra e Cooperativa Teatro e/o Musica,

la stagione di produzioni originali “Jazz op”, da 18 edizioni è organizzata:

con il patrocinio del Comune di Sassari ,

il contributo della Regione Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna,

Domenica 1° maggio con doppio appuntamento alle 11 e alle 19 il secondo progetto “Let the Music Swing” porta sul palco una nuova collaborazione che vede, accanto all’OJS, Sarah Jane Morris.

La cantante è molto nota al grande pubblico grazie anche alle sue numerose incursioni nel pop tra cui spicca quella con gli Eurythmics, e con i Communards di Jimmy Sommerville, voce e cofondatore dei “Bronski Beat”.

Con i Communards Morris conquista le classifiche di vendita con la storica hit “Don’t Leave Me This Way”.

Sarah Jane Morris ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Riccardo Cocciante, e ha collaborato con Peter Hammill dei Van Der Graaf Generator e con Anne Whitehead nel progetto “Soupsongs”, dedicato alle canzoni di Robert Wyatt arrangiate in chiave jazz.

Morris presenterà con l’OJS una scaletta pensata per coinvolgere il pubblico attraverso il repertorio vario e diversificato della grande interprete che spazia dal jazz al pop.

Tutti i brani sono arrangiati per l’organico dell’orchestra sassarese da Gabriele Comeglio collaboratore di Mina, Ray Charles e Randy Brecker,

I titoli di ingresso agli spettacoli saranno disponibili in prevendita presso il Teatro Verdi di Sassari via Politeama dalle 17.00 alle 20.00.

Il costo del biglietto per il singolo spettacolo è di € 12,00 mentre l’abbonamento per i tre spettacoli costa € 30,00.