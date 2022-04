Italia dei Diritti denuncia – V Municipio invaso dai rifiuti

Il neo responsabile per il V Municipio di Roma del movimento Italia dei Diritti Giancarlo Villani documenta una situazione indegna per la Grande Bellezza.

Carlo Spinelli responsabile provinciale romano IdD interroga il sindaco Gualtieri, l’assessora all’ambiente Alfonsi ed il presidente del Municipio Caliste:” attendiamo risposte “.

Roma 05 aprile 2022: Continua l’attività dei consiglieri ombra del movimento Italia dei Diritti sul territorio capitolino. Sotto i riflettori è finito il V Municipio per il quale è stato appena incaricato quale responsabile del movimento Giancarlo Villani che ha documentato la situazione dei rifiuti che persiste su gran parte del territorio che comprende Centocelle e dintorni. ” La situazione che vige nella zona del V Municipio non è certo degna di una città come Roma, capitale d’Italia e considerata caput mundi – a parlare è proprio Giancarlo Villani responsabile IdD per il V Municipio – per le vie della zona si cammina zigzagando tra i rifiuti e si vive una situazione indegna e nulla è cambiato dall’amministrazione Raggi a quella attuale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri Roma era e rimane sommersa dai rifiuti. Bastava aggirarsi nel pomeriggio di oggi per viale della primavera, o per via dei platani senza parlare poi di via dei glicini e via tor de schiavi per rendersi conto che a Roma in materia di rifiuti si vive una situazione da terzo mondo e da cittadini romani vogliamo risposte dal sindaco Gualtieri e dall’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, non è più possibile – conclude Villani – vedere la nostra amata città in questa situazione di degrado”. Carlo Spinelli responsabile provinciale romano del movimento Italia dei Diritti elogiando il neo responsabile per il V Municipio di Roma Giancarlo Villani per aver documentato questa situazione interviene coinvolgendo anche il Presidente del V Municipio Mauro Caliste:” Gualtieri aveva promesso un piano dei rifiuti che avrebbe pulito Roma in 100 giorni, piano miseramente fallito e la situazione che Villani ha egregiamente documentato sulla zona del V Municipio ne è l’ esempio lampante, ma anche il presidente del Municipio in questione Mauro Caliste dovrebbe intervenire perchè non si tratta soltanto di un cassonetto pieno con immondizie per terra o di una singola via ma un po tutta la zona è invasa dai rifiuti e questo significa che c’è qualcosa che non va a livello di organizzazione del servizio da parte dell’AMA la municipalizzata che dovrebbe pulire Roma. Quindi interroghiamo formalmente e mediaticamente il presidente Caliste, l’assessora Alfonsi ed il sindaco Gualtieri; cosa intendono fare per risolvere il problema rifiuti? Quali sono i piani d’azione a breve e medio termine per ripulire Roma? La nostra capitale in materia di Tari è tra le più care del Bel Paese mentre il servizio riservato agli utenti e insoddisfacente forse è il caso che, fino a quando non si riesce a dare al cittadino risposte adeguate in materia di rifiuti magari si diminuisca la tassa sui rifiuti quanto meno i romani non pagheranno a vanvera un servizio che di fatto quasi non viene offerto. Colgo l’occasione – conclude Spinelli – per comunicare che Giancarlo Villani oltre ad essere responsabile IdD del V Municipio e consigliere ombra sul territorio capitolino, è anche il nuovo vice responsabile provinciale romano alla Cultura andando a coadiuvare la Presidente Ester Camper”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti provincia di Roma