«ISEMinari» – «Storie Materiali – Storie Globali», giovedì 7 aprile 2022

Giovedì 7 aprile, dalle ore 15.00, si terrà, in forma presenziale e online, il Seminario «Storie Materiali – Storie Globali», parte della serie di incontri «Storie connesse. Orientamenti di storia globale dell’età moderna», e promosso dal Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università degli Studi di Firenze (SAGAS, UNIFI) – Centro interuniversitario GLOBHIS, dall’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISEM-CNR) nell’ambito del ciclo «ISEMinari», dallo European University Institute, Fiesole (EUI) e dal Reale Istituto Neerlandese di Roma (KNIR).

Programma completo ISEMinari, febbraio luglio 2022

I lavori si apriranno con la riflessione di Beverly Lemire (University of Alberta, Edmonton) sul tema «Agents of Fashion in the Early Modern Era: Mariners, Hucksters and Materials of Desire». La sessione principale si soffermerà sulle «Ricerche in corso», con gli interventi di Duygu Yildirim (EUI, Max Weber Fellow) su «Food as a Technology: Materiality and Self-Knowledge in the Early Modern World», e di Isabelle Riepe (EUI, PhD Researcher) su «Book circulation and its material connotations in the emergence of Weltliteratur».

advertisement

Seguiranno i contributi di Tomás Bartoletti (EUI, Max Weber Fellow), Elisa Chazal (EUI, PhD Researcher) e Giorgio Riello (EUI and University of Warwick), intitolati rispettivamente «Swiss Clocks for Amazonian Monkeys: Natural History and Global Bourgeoisie in the Mid-Nineteenth Century», «What’s left? The role of materiality in the fleeting life of the re-enactments of historical cityscapes in fin-de-siècle Europe» e «Verso una microstoria globale della cultura materiale». Alle «Storie materiali e storie globali nell’Europa dell’Ottocento» è dedicato l’intervento di Lucy Riall (EUI).

Sono previsti inoltre gli interventi di Angelo Cattaneo (ISEM-CNR), Matthijs Jonker (KNIR) e Rolando Minuti (SAGAS, UNIFI).

Il Seminario costituisce parte integrante delle attività formative inerenti al Dottorato in Studi Storici delle Università di Firenze e di Siena, e si terrà in presenza, presso l’aula 12 del Dipartimento SAGAS (via Capponi 9, Firenze), e online attraverso la piattaforma Google Meet.

Gli interessati potranno richiedere il link per accedere al seminario scrivendo all’indirizzo di posta elettronica iseminari@isem.cnr.it, indicando nell’oggetto della mail il titolo del Seminario.