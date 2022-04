IO SALVO IL PIANETA da oggi in edicola e libreria

IO SALVO IL PIANETA (Typimedia editore): 100(+1) buone azioni quotidiane a cura di Guido Caroselli. Da oggi in libreria

#IO SALVO IL PIANETA

100(+1) buone azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per la Terra

IN LIBRERIA E IN EDICOLA CON TYPIMEDIA EDITORE

Dall’alimentazione alla mobilità, dal lavoro alla casa: i piccoli, grandi gesti di una rivoluzione bella e indispensabile.

Giovedì 21 aprile la prima presentazione alla libreria Eli di Roma

Roma, 19/04/2022.

Una guida utile, indispensabile, per essere cittadini del mondo più consapevoli e avveduti.

Fresca di stampa per Typimedia Editore:

arriva in libreria e in edicola “Io salvo il Pianeta, 100 (+1) buone azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per la Terra” a cura di Guido Caroselli e Raffella Costa.

Giovedì 21 aprile alle ore 18.30 Typimedia Editore in collaborazione con RomaH24 presenta il volume per la prima volta al pubblico.

Appuntamento alla libreria Eli di Roma, in viale Somalia 50a, in compagnia di:

Valerio Rossi Albertini, docente di Divulgazione della Scienza all’Università di Tor Vergata,

Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto al Senato

Sabrina Alfonsi, assessore all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale,

che si confronteranno con il curatore del libro Guido Caroselli in un incontro moderato dal giornalista Paolo Cento con Giulia Argenti di RomaH24.

“Io salvo il Pianeta, 100 (+1) buone azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per la Terra” è un libro di grande attualità e di prezioso servizio pubblico.

Perché, nel sottolineare la fase estremamente complessa che vive il nostro ecosistema globale, ci incoraggia a perseguire un’idea di etica ambientale che passa attraverso le tante piccole, ma buone, azioni che ciascuno di noi può mettere in pratica tutti i giorni.

Guido Caroselli, volto noto della Rai e meteorologo di fama, insieme alla giornalista Raffaella Costa, ci aiuta a prendere coscienza della situazione reale in cui versa oggi il pianeta e di quanto il contributo di ciascuno sia fondamentale per affrontare l’emergenza ambientale, a partire dalla semplice quotidianità.

Le 100 azioni (+1) riguardano, infatti, ogni aspetto della nostra giornata: dall’alimentazione alla mobilità, dal lavoro ai passatempi più usuali fino al nostro modo di concepire la gestione della casa o dell’ufficio.

Leggendo il libro, scopriremo come e perché eliminare gli spifferi in casa, riciclare la carta, non gettare nel lavello l’olio della frittura, rinunciare, quando possibile, all’ascensore, selezionare il “pesce giusto” da portare sulle nostre tavole, e altro ancora, sono tutti gesti importanti per la salvaguardia del pianeta.

Oltre 100 tavole infografiche, realizzate da Marco Giannini con la collaborazione di Massimo Manzi, completano il volume illustrando il tema affrontato.

Io salvo il Pianeta, 100 (+1) buone azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per la Terra (Typimedia Editore, pag. 240, € 19,90) è disponibile in libreria e in edicola.

È inoltre possibile acquistare il libro online sul sito www.typimediaeditore.it.