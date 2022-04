Investimento milionario in Costa Smeralda: da Dubai a Porto Cervo

Il Manager sardo Alessandro Marini, di base tra Lugano e Dubai, ha concluso un prestigioso accordo per dare corso, a breve, ad un investimento milionario in Costa Smeralda.

Il progetto prevede una lussuosissima struttura ricettiva per super ricchi e comprende 30 suite presidenziali complete di ogni confort, con circa 60 mila metri quadrati di giardino curato nei minimi dettagli. Il pernottamento, ovviamente, è destinato per soli ricchi, al costo di 25 Mila euro per un solo giorno.

L’investimento complessivo e di circa 23 milioni di euro. Il progetto sarà coordinato da un team di professionisti sardi. L’intervento, una volta concluso e posto a regime, consentirà la creazione di oltre 120 posti di lavoro .