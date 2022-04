Insularità: Salaris: “Giornata di festa!”

INSULARITÀ, SALARIS (COORDINATORE REGIONALE RIFORMATORI): “GIORNATA DI FESTA. SIAMO A UN PASSO DAL TRAGUARDO FINALE”

Insularità: Salaris:

“Oggi è un’altra giornata di festa per tutti coloro che hanno creduto nella battaglia per l’insularità e che finalmente possono vedere sempre più vicino il traguardo finale, quello del riconoscimento del principio di insularità in Costituzione.

Come coordinatore regionale dei Riformatori e a nome di tutto il partito mi unisco al grido di esultanza di TUTTE LE FORZE POLITICHE SARDE per un altro, decisivo, passo verso la vittoria.

Dopo il secondo via libera del Senato attendiamo ora con ansia e spirito positivo il definitivo via libera della Camera”.

Lo ha detto il coordinatore regionale dei Riformatori, Aldo Salaris;

commentando l’approvazione del Senato all’unanimità, con 207 voti favorevoli, del disegno di legge costituzionale sul riconoscimento dell’insularità.

“Veniamo fuori da due anni di pandemia che hanno messo a dura prova la tenuta del sistema, specie dal punto di vista economico.

Ma oggi siamo in grado di cambiare rotta e partendo dalla Costituzione, che per la prima volta subirà una modifica attraverso una legge di iniziativa popolare, riscriveremo tutti insieme la storia di questa regione”.