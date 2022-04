Inaugurazione Centro Culturale Move the Box

Domenica 24 Aprile 2022 a partire dalle ore 18.00 l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno inaugura la nuova sede operativa “Move The Box” – Centro di Produzione Culturale presso il comune di Villa Verde (OR) in Via Indipendenza, 1, alla presenza del Consorzio Turistico Due Giare con il suo Presidente Lino Zedda e i sindaci dei tredici comuni aderenti.

Così, dopo anni di lavoro itinerante in Italia e all’estero, l’Associazione si radica nuovamente nel territorio in modo strutturale e logistico, attraverso una base di gran prestigio che si colloca a livello regionale, come vera e propria pista di decollo per progetti culturali e artistici a tutto tondo.

Un traguardo importante che segna gloriosamente l’esito della stretta collaborazione e condivisione di intenti tra Palazzo d’Inverno, il Consorzio Turistico Due Giare e i primi cittadini dei ben tredici comuni connessi al Consorzio. Nel 2021 infatti, tali sinergie hanno generato una molteplicità di attività, tra eventi e rassegne, in tutta la Marmilla, rivitalizzando quest’area nell’ottica dell’attrattiva culturale, artistica ed imprenditoriale. Attraverso un profondo senso di fiducia, stima, impiego di risorse e obiettivi comuni, l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno e il Consorzio Turistico Due Giare hanno quindi scommesso in modo fortemente dinamico, sulla possibilità di fare cultura in una declinazione decentrata che ha coinvolto l’arte ma anche l’accrescimento del benessere e la qualità della vita della popolazione.

Un entusiasmante esperimento che quest’anno si consolida e si valorizza ulteriormente, attraverso la gestione diretta dello spazio “Move The Box” da parte di Palazzo d’Inverno con il suo nutrito staff artistico e tecnico. Il Centro di Produzione Culturale Move The Box nasce dalla riconversione di un’imponente struttura dismessa, l’ex-colonia di Villa Verde, acquisita dal Consorzio Due Giare intorno al 2008, con precedente destinazione d’uso a struttura ricettiva.

Da quest’anno, con il management dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, il complesso sarà un luogo di lavoro, creazione e ricerca, versatile, attrezzato e polivalente, per la realizzazione di spettacoli e di attività formative con annessa area foresteria. Altresì decolleranno i progetti impliciti alla sua riconversione che vedono “Move The Box” come elemento propulsore per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. In particolare si lavorerà per promuovere e favorire l’accesso alla cultura da parte della comunità, contribuendo a trattenere e attrarre giovani talenti, offrendo, in sinergia con altri soggetti attivi sul campo regionale e attraverso l’attivazione di collaborazioni nazionali e internazionali, l’opportunità di realizzare le proprie idee, all’interno di un sistema integrato trasversale a tutti i settori.

La conduzione del Centro “Move The Box” sarà realizzata in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo Sport.